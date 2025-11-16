Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) ont présenté l’affiche officielle de leur 36ème édition qui se déroulera du 13 au 20 décembre 2025.

Conçue par le designer graphique Firas Agrebi, l’affiche met en avant une femme en mouvement, symbolisant l’orientation du festival, à la croisée des cinémas arabe, africain et international.

L’image, aux teintes vibrantes de bleu, violet, fuchsia et orangé, illustre le renouveau du cinéma africain et arabe, traversant les frontières tout en affirmant son identité. Le geste de la femme, porté par un souffle de lumière, incarne la liberté, la persévérance et l’esprit des JCC : un espace de résistance, de dialogue et d’engagement.

Le jasmin qu’elle tient en main, symbole emblématique de la Tunisie, rappelle les racines du festival et son rôle central dans l’accueil, la mémoire et la création. L’affiche promet un cinéma libre, solidaire, audacieux et toujours en mouvement.

Placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, le festival continue d’œuvrer depuis sa création en 1966 pour la visibilité des cinémas africains et arabes, avec une ouverture récente sur le cinéma mondial. Les JCC sont désormais une manifestation cinématographique annuelle depuis 2014, après avoir été organisé tous les deux ans.

L’objectif des JCC reste de valoriser les cinématographies du Sud, en organisant des rencontres entre le public et les professionnels du secteur cinématographiques parmi lesquels figurent auteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens et interprètes.