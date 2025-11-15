La 14e journée du Championnat Elite de handball s’est disputée ce samedi dans plusieurs salles du pays, offrant une série de duels intenses et un classement qui se resserre derrière les deux leaders, l’Espérance de Tunis et le Club Africain, désormais à égalité parfaite.

LES RÉSULTATS DU JOUR

Salle Chihia

CS Sakiet Ezzit – Stade Tunisien : 25-22

Le CSS Ezzit confirme sa solidité à domicile et reste solidement ancré dans le top 4.

Salle Moknine

SC Moknine – CHB Ksour Essef : 34-34

Un match spectaculaire et riche en buts, où aucune équipe n’a réussi à faire la différence.

Salle Khaouaja

EM Mahdia – CHB Jammel : 23-24

Victoire importante de Jammel qui s’accroche à la 5e place.

Salle Hammam-Sousse

Étoile du Sahel – BS Béni Khiar : 31-28

L’ESS continue de mettre la pression sur le duo de tête.

Salle Zouaoui

Espérance ST – AS Hammamet : 33-24

L’Espérance déroule et reste leader avec le CA, à 40 points.

Salle Gorjani

Club Africain – AS Teboulba : 33-17

Large victoire du CA qui affiche une belle régularité et garde la tête grâce à une meilleure différence.

📊 CLASSEMENT APRÈS 14 JOURNÉES

Position Équipe Pts J

1 Espérance ST 40 14

1 Club Africain 40 14

3 Étoile du Sahel 34 14

4 CS Sakiet Ezzit 32 14

5 CHB Jammel 29 14

6 SC Moknine 28 14

6 EBS Béni Khiar 28 14

8 AS Hammamet 24 14

9 Stade Tunisien 22 14

9 EM Mahdia 22 14

11 CS Ksour Essef 20 14

12 AS Teboulba 16 14

L’Espérance et le Club Africain continuent de survoler la compétition, mais la bataille pour les places européennes et la lutte pour le maintien restent ouvertes.