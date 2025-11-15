La Biennale de l’Image en Mouvement (BIM’26) sera pour la première fois organisée hors de Suisse dans le cadre de la 8ème édition de Jaou Tunis, du 14 octobre au 15 novembre 2026, ont annoncé le Centre d’Art Contemporain Genève et la Fondation Kamel Lazaar (KLF).

L’édition 2026, lancée à Tunis avant une itinérance prévue vers Genève, Venise et d’autres villes, réunira 16 artistes internationaux : Tabarak Allah Abbas, Younès Ben Slimane, Mona Benyamin, S.A. Chavarría, Leena Habiballa, Roman Selim Khereddine, Zein Majali, Alaa Mansour, Paulo Nazareth, Diane Severin Nguyen, Liv Schulman, Hildegard Titus, Natasha Tontey, Castiel Vitorino Brasileiro, Hajra Waheed et Sarah Zeryab.

Chacun produira une œuvre inédite soutenue par un budget de production et des honoraires.

La sélection a été établie par les codirectrices Lina Lazaar, vice-présidente du KLF, et Andrea Bellini, directrice du Centre d’Art Contemporain Genève, assistées d’un comité international composé d’Adam HajYahia, Fatma Cheffi, Shumon Basar, Mohamed Almusibli, Xue Tan et Eyal Weizman.

Fondée à Genève en 1985 sous le nom de « Semaine internationale de la vidéo », la BIM compte parmi les premiers rendez-vous consacrés aux images en mouvement et a présenté des pionniers tels que Bill Viola, Chantal Akerman, Jean-Luc Godard ou Harun Farocki. Depuis 2014, le format privilégie la commande d’œuvres originales mêlant installations multimédias, films et performances.

Lancée en 2013 par la Fondation Kamel Lazaar, Jaou Tunis s’est imposée comme une plateforme majeure de l’art contemporain en Tunisie, investissant lieux publics et centres comme B7L9 à Bhar Lazreg.

Créée en 2005, la KLF est basée à Genève avec des bureaux à Londres et Tunis. La Fondation porte plusieurs initiatives culturelles dont le centre d’art B7L9 et la plateforme artistique « Ibraaz », récemment installée à Londres, le 15 octobre 2025, renforçant les liens entre créateurs, chercheurs et diasporas.

L’édition 2026 de Jaou Tunis sera une collaboration à grande échelle entre le Centre d’Art Contemporain Genève et la Fondation Kamel Lazaar, comprenant une exposition à Tunis, des programmes publics et une publication coéditée.

Selon les organisateurs, cette coopération intercontinentale marque une étape importante dans l’expansion d’une plateforme dédiée aux images en mouvement sur le continent africain.