Coup dur pour la sélection ghanéenne : Francis Abu, milieu de terrain de 24 ans et international à 7 sélections, s’est grièvement blessé vendredi lors du match amical perdu par les Black Stars face au Japon (0-2). Le joueur souffre d’une double fracture tibia-péroné de la jambe droite, conséquence d’un violent choc survenu en seconde période. Il doit être opéré ce samedi à Tokyo, ont annoncé les responsables médicaux de l’équipe.

Un choc brutal qui met fin à sa saison

Recruté l’été dernier par Toulouse FC, Francis Abu a été victime d’un tacle spectaculaire au-dessus de la cheville. Les premières images avaient déjà laissé craindre une blessure grave. Les examens menés à l’hôpital japonais ont confirmé la double fracture, nécessitant une intervention immédiate.

Une réunion d’urgence a été tenue à distance entre le staff médical des Black Stars, les médecins du Toulouse FC, et les spécialistes présents à Tokyo afin d’établir le protocole opératoire et la prise en charge post-opératoire.

Réaction du sélectionneur Otto Addo : “C’est vraiment, vraiment sérieux”

Très ému en conférence de presse, le sélectionneur ghanéen Otto Addo n’a pas caché son inquiétude :

« Je sais que ça peut arriver dans le football mais c’est vraiment, vraiment sérieux. Je prie pour lui. Pour être honnête, ça ne sent pas bon. »

Le technicien a souligné l’importance du joueur dans sa rotation et a décrit une atmosphère “lourde” dans le vestiaire après sa sortie sur civière.

Forfait pour la Coupe du monde 2026

Le verdict est sans appel : Francis Abu ne rejouera pas cette saison. Cette indisponibilité de plusieurs mois signifie aussi qu’il manquera la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), un immense regret pour le joueur et pour le Ghana, déjà qualifié pour le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette blessure constitue un coup dur pour le milieu ghanéen, ancien joueur du Cercle Bruges, qui poursuivait une progression régulière ces dernières années.