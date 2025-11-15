La sélection tunisienne devra composer sans huit de ses joueurs pour le match amical qui l’opposera au Brésil, le 18 novembre au stade Pierre-Mauroy de Lille (20h30). La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé que ces absences sont dues à des difficultés liées à l’obtention de visas pour entrer en France.

Huit forfaits confirmés

Les joueurs concernés sont : Mohamed Amine Ben Hamida, Ali Maâloul, Hamza Jelassi, Chiheb Jebali, Oussama Haddadi, Mahmoud Gharbel, Issam Jebali et Mohamed Ben Ali.

Selon le sélectionneur national, Sami Trabelsi, ces absences ont été enregistrées malgré les démarches administratives entreprises en amont.

Un match clé avant deux grandes compétitions

Cette confrontation face à la Seleção s’inscrit dans le cadre de la préparation des Aigles de Carthage avant deux rendez-vous majeurs :

la Coupe arabe 2025, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre ;

la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La Tunisie reste sur deux tests amicaux disputés cette semaine au stade Hammadi Agrebi de Radès : un match nul face à la Mauritanie (1-1) et une victoire contre la Jordanie (3-2).

La liste des joueurs retenus

Malgré ces forfaits, Sami Trabelsi pourra compter sur un groupe élargi et expérimenté.

Gardiens :

Aymen Dahmène, Nourredine Farhati, Sabri Ben Hassan.

Défenseurs :

Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Mortadha Ben Ouannès, Yassine Meriah, Marouane Sahraoui, Ali Abdi.

Milieux :

Ferjani Sassi, Elyès Sekhiri, Hannibal Mejbri, Ismaïl Gharbi, Mohamed Haj Mahmoud, Firas Belarbi, Houssem Tka, Mohamed Ali Ben Romdhane.

Attaquants :

Omar Laayouni, Sebastien Tounekti, Naïm Sliti, Nassim Dendani, Elias Saad, Elyès Achouri, Hazem Mestouri, Firas Chaouat, Seifeddine Jaziri.