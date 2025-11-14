Alex De Minaur reste en course pour les demi-finales du Masters ATP après sa victoire solide face à Taylor Fritz. Ce succès qualifie par ricochet Carlos Alcaraz, assuré d’accéder au dernier carré avant même son match du soir contre Lorenzo Musetti.

Première victoire pour De Minaur dans les Finales

L’Australien, 26 ans et 7e mondial, s’est imposé 7-6 (7/3), 6-4, décrochant son premier succès dans un match des Finales ATP qui réunissent les huit meilleurs joueurs de la saison. Il a pris le service de Fritz dès le troisième jeu. L’Américain, 6e mondial, a débreaké aussitôt mais a cédé dans un tie-break largement dominé par De Minaur.

Fritz, vainqueur de Musetti mais battu par Alcaraz lors de ses deux premiers matches à Turin, perd ainsi tout espoir de retrouver le dernier carré, comme lors de ses deux premières participations.

« J’ai enfin réussi à gagner un match ici (…), je vais essayer de me relaxer et voir ce qui se passe ce soir », a commenté De Minaur.

Un scénario similaire dans le second set

La seconde manche a suivi la même dynamique. De Minaur a de nouveau pris le service de Fritz dès le deuxième jeu. Cette fois, l’Américain n’a pas réussi à revenir. L’Australien a confirmé sa domination et conclu sur sa deuxième balle de match.

Défait lors de ses deux premiers matches face à Alcaraz dimanche puis Musetti mardi, De Minaur reste pourtant en position de se qualifier.

Alcaraz déjà qualifié avant de jouer

Grâce à la victoire de De Minaur, Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, obtient son billet pour les demi-finales avant même d’entrer en piste contre Musetti. Le résultat du match du soir déterminera le second qualifié du groupe :

Si Musetti s’impose, il rejoindra Alcaraz.

En cas de défaite, De Minaur complétera le dernier carré.