Les perspectives de renforcement du partenariat et de l’investissement dans le domaine de l’industrie des composants aéronautiques en Tunisie ont été au centre de la rencontre qui a réuni jeudi le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh, avec la présidente du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS), Stefania Sonia Dallali , et le Directeur général du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), Frédéric Parisot, en visite en Tunisie pour participer aux travaux de l’assemblée générale du GITAS.

À cette occasion, le ministre a souligné l’importance du secteur de l’industrie de composants aéronautiques en tant que secteur stratégique dans le tissu industriel national, soulignant la détermination à fournir les meilleures conditions pour mieux développer et renforcer la compétitivité de ce secteur, notamment en matière de formation spécialisée et de logistique, selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’Économie.

Le ministre a souligné que son département et ses structures chargées de l’investissement, en coordination avec les ministères et les structures publiques concernées, sont prêts à fournir l’encadrement et l’accompagnement nécessaires pour consolider les investissements dans ce domaine prometteur, notamment les investissements des entreprises françaises en Tunisie, soulignant à cet égard le partenariat constructif et la coopération existant entre les deux groupements .

De leur côté, la présidente du GITAS et le directeur général du GIFAS ont exprimé leur satisfaction quant au développement que connaît le secteur de l’industrie de composants aéronautiques, qui fait aujourd’hui de la Tunisie un pôle régional important dans ce domaine.

Ils ont également souligné l’importance du travail participatif entre toutes les parties prenantes, afin de mettre en place des plans d’action permettant au secteur de préserver sa compétitivité, notamment en matière de formation des compétences, et du développer davantage les chaînes de valeur de ce secteur prometteur.