L’Institut Supérieur de Gestion de Tunis (ISG Tunis) a accueilli, le mercredi 12 novembre 2025, la cinquième édition de son forum annuel de l’emploi, l’« ISG Job Fair », avec la participation de Wifak Bank.

Cette nouvelle édition confirme le rôle stratégique du forum comme passerelle directe entre les entreprises et les étudiants de diverses filières. L’objectif est de créer des opportunités d’emploi, d’encourager les échanges professionnels et de renforcer la visibilité des entreprises participantes sur le marché des compétences.

La version 5.0 du forum a élargi son espace d’exposition pour accueillir un nombre plus important d’entreprises, privées comme bancaires, dont Wifak Bank, tout en proposant un programme riche et varié destiné à offrir une valeur ajoutée aux étudiants comme aux recruteurs.

Le forum représente cette année une occasion déterminante pour les entreprises de présenter leurs offres et d’attirer les meilleurs profils parmi les étudiants et diplômés de l’ISG.