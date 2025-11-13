La journée commence sous un temps localement brumeux. Le ciel reste peu nuageux sur tout le pays. Les premières heures se déroulent sans changement notable. La visibilité peut varier selon les zones, mais les prévisions ne signalent pas d’impact particulier sur les déplacements.

Brume au lever du jour, ciel dégagé ensuite

L’ensemble des régions partage les mêmes conditions. La brume apparaît par endroits au petit matin. Elle se dissipe rapidement. Le ciel adopte ensuite un aspect peu nuageux. Aucun passage pluvieux ni évolution significative n’est mentionné. Le temps reste stable jusqu’à la mi-journée.

Vent du sud contrasté selon les zones

Le vent souffle du secteur sud. Il se montre relativement fort à localement fort près des côtes nord. Ailleurs, il garde une intensité faible à modérée. Ce contraste marque la différence entre le nord littoral et les autres régions. L’après-midi, les rafales gagnent en intensité près des côtes est. Les prévisions évoquent un renforcement progressif mais ne précisent pas son ampleur. Cette évolution pourrait influencer les activités maritimes le long du littoral oriental.

Mer agitée au nord, agitation progressive ailleurs

La mer se présente agitée à localement très agitée sur les côtes nord. Les autres zones côtières affichent un état plus calme en début de journée, avec une mer peu agitée. Cette situation évolue vers une agitation progressive au fil des heures. Les prévisions ne fournissent pas d’indications temporelles précises.

Températures modérées selon les régions

Les maximales se situent entre 23 et 27 degrés sur la majorité du pays. Les hauteurs ouest enregistrent environ 21 degrés. Aucune autre variation n’est indiquée. Les températures restent globalement modérées pour la période.