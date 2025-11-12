Le gardien de but algérien Luca Zidane a quitté le stage des Verts en raison d’une blessure aux adducteurs. Il sera remplacé par Zakaria Bouhalfaya, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

Une blessure contractée en club

Le portier du Grenade FC s’est blessé aux adducteurs lors d’un match avec son club. La FAF a précisé dans un communiqué qu’il a été autorisé à quitter le stage de préparation en Arabie saoudite.

Pour pallier cette absence, le sélectionneur Vladimir Petkovic a convoqué Bouhalfaya, gardien du CS Constantine, qui rejoindra le groupe pour la suite du rassemblement.

Deux matchs amicaux au programme

L’Algérie affrontera le Zimbabwe le 13 novembre, puis l’Arabie saoudite le 18 novembre au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah. Ces rencontres entrent dans le cadre de la préparation des Verts à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Une équipe déjà tournée vers la CAN

Ces deux matchs amicaux permettront au sélectionneur Petkovic de tester plusieurs options, notamment dans les cages, après le forfait de Zidane.

L’Algérie aborde cette phase de préparation avec confiance, après avoir validé en octobre dernier son ticket pour la Coupe du monde 2026, grâce à deux victoires face à la Somalie (3-0) et à l’Ouganda (2-1) lors des qualifications.

La blessure de Luca Zidane, fils de Zinedine Zidane, constitue un contretemps, mais le staff technique entend maintenir la dynamique positive du groupe avant la CAN.