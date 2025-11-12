Un accord de partenariat a été signé, lundi, entre la Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT) et la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (FSEGT). Cet accord vise principalement à soutenir l’action municipale par l’échange d’expertise et à offrir des opportunités de stages aux étudiants.

Signé par le président de la FNCT, Fathi Mejri, et le doyen de la faculté, Adel Boubaker, ce partenariat ouvre la voie à une collaboration structurée entre les municipalités et l’une des premières institutions universitaires du Maghreb. Il prévoit la mise en place de projets conjoints de recherche et de formation, l’organisation d’ateliers et de séances de travail communes, ainsi que la création de stages pour les étudiants au sein des communes tunisiennes.

Dans un communiqué, les étudiants seront directement impliqués dans la conception et la mise en place des solutions locales durables, en réponse aux besoins concrets des collectivités en matière de gestion financière, de développement économique et d’innovation publique. L’objectif est de favoriser l’employabilité, d’encourager l’esprit d’entrepreneuriat urbain et de doter les municipalités de compétences actualisées.

La FSEGT, relevant de l’Université de Tunis-El Manar, classée première au Maghreb en qualité d’enseignement selon le classement “Times Higher Education 2025”, apporte une expertise reconnue dans les domaines de l’économie, de la gestion, de l’informatique et des sciences de la vie, toutes compétences stratégiques pour moderniser la gouvernance locale.

Selon la FNCT, cet accord constitue un cadre important pour l’échange d’expertises entre les enseignants-chercheurs, les étudiants et les municipalités, et marque une étape décisive dans l’ouverture des communes vers les institutions scientifiques. Il s’inscrit dans la stratégie de la FNCT de s’appuyer sur la recherche pour améliorer la qualité des services publics locaux et renforcer la résilience des territoires face aux défis socio-économiques et environnementaux.

À noter que cette collaboration s’inscrit dans un contexte de réforme locale accélérée en Tunisie, où les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle central dans le développement inclusif et durable.