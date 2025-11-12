La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé, mardi, avoir accusé l’international tunisien Hannibal Mejbri de « mauvaise conduite » lors du match Burnley – Leeds United remporté 2-0 par son équipe.

Selon la FA, le joueur aurait craché sur des supporteurs adverses durant la rencontre. L’incident présumé se serait produit à la 67e minute, alors que Mejbri n’était pas encore entré en jeu – son entrée ayant eu lieu à la 83e minute.

Des faits jugés « contraires aux règles du jeu »

Dans un communiqué officiel, la Fédération anglaise a estimé que le joueur « s’est conduit d’une manière contraire aux règles du jeu et/ou inappropriée et/ou a eu un comportement insultant ou inconvenant en crachant sur ou en direction de supporteurs de Leeds United ».

Le milieu de terrain de 22 ans, passé par Manchester United, dispose désormais jusqu’au 28 novembre pour répondre à ces accusations.

Burnley en difficulté avant la trêve

Arrivé à Burnley en 2024, Hannibal Mejbri évolue dans une équipe qui connaît un début de saison compliqué. Le club promu occupe la 17e place du classement de Premier League, avec 10 points en 11 matches.

Après la trêve internationale, Burnley affrontera Chelsea, actuel 3e du championnat, le 22 novembre prochain.