La 13e journée du Championnat Elite de handball se joue ce mercredi 12 novembre à 16h sur plusieurs parquets du pays. Ce round pourrait marquer un nouveau tournant dans la lutte en tête entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain, tous deux leaders ex aequo avec 34 points après douze journées.

🔸 Les affiches du jour

Parmi les chocs de cette journée, l’AS Teboulba reçoit l’Espérance de Tunis dans sa salle, un déplacement toujours piégeux pour les Sang et Or.

De son côté, l’AS Hammamet tentera de se relancer face à l’Étoile du Sahel, troisième au classement avec 25 points.

Le CHB Jammel accueillera le SC Moknine, tandis que le CS Sakiet Ezzit se déplacera à Ksour Essef.

Enfin, le BS Béni Khiar affrontera l’EM Mahdia et le Stade Tunisien recevra le Club Africain dans la salle du Bardo.

🔸 Classement serré en milieu de tableau

Derrière le duo de tête, la bataille pour les places d’honneur reste ouverte.

L’Étoile du Sahel (25 pts) devance de peu Béni Khiar (24 pts) et Sakiet Ezzit (23 pts).

Plus bas, Moknine et Jammel (22 pts) sont au coude-à-coude, tandis que Teboulba ferme la marche avec 13 points.

Chaque point comptera dans une deuxième moitié de saison qui s’annonce disputée.