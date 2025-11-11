La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) vient de créer un Groupement de Torréfacteurs de Café, qui sera présidé par Jasser Lahmar.

“Le café a désormais sa voix à la Conect”, se félicite le président de la confédération, Aslan Ben Rejeb sur sa page officielle Facebook.

Le premier responsable de la CONECT est revenu sur les problèmes auxquels a fait face la filière du café en Tunisie durant les dernière années, dont le monopole d’import et prix administrés qui rigidifient l’offre, les pénuries qui se multiplient, le marché parallèle qui prospère et qui “déstabilise la concurrence loyale et expose le consommateur à des produits non contrôlés”.

Pour développer la filière et relever les défis auxquels elle fait face, Ben Rejeb propose d’ouvrir l’import du café vert à davantage d’acteurs privés agréés, avec des exigences strictes de traçabilité, qualité et contrôle sanitaire, d’autoriser la vente de café vert entre torréfacteurs, ce qui favoriserait la souplesse du marché, l’accès des petits torréfacteurs à la matière première et réduirait la dépendance à l’importation de micro-volumes et de mettre en place une plateforme numérique unique pour tracer les flux, assécher la contrebande et garantir l’égalité d’accès.

Il s’agit également, de passer d’une logique de gestion de pénurie à une gouvernance par la data : transparence sur les volumes, calendriers d’import, mécanismes anti-spéculation et d’installer un cadre de concertation État-Profession pour piloter la transition et sécuriser l’intérêt public.

Le responsable estime par ailleurs, que “libéraliser la filière, ce n’est pas déréguler. C’est responsabiliser les acteurs, renforcer les contrôles, couper l’oxygène au marché parallèle et donner de l’air aux PME qui créent de la valeur en Tunisie”.

La filière du café en Tunisie dépend de l’importation, dont l’Etat détient le monopole, à travers l’Office du Commerce de Tunisie (OCT). Ceci a engendré, pendant de longues périodes, des pénuries en raison de ses difficultés logistiques et financières. Cette situation est aggravée par les hausses des prix sur le marché mondial, la spéculation, le marché parallèle, et les contraintes de gestion pour les torréfacteurs et les cafetiers.