La 28e édition de la manifestation organisée par Italian Exhibition Group, consacrée à l’économie verte, bleue et circulaire et la plus internationale jamais organisée, ferme ses portes aujourd’hui.

La venue du Ministre Gilberto Pichetto Fratin : « Ecomondo, un symbole d’innovation et de durabilité »

Plus de 800 acheteurs mandatés et délégations en provenance de 65 pays

Plus de 1700 exposants, dont 18 % en provenance de l’étranger

Rimini, 7 novembre 2025 – Dans un contexte mondial sans cesse plus instable, la durabilité est la boussole qui doit guider les gouvernements, les entreprises et la communauté scientifique. Ecomondo 2025, événement international de référence en Europe et dans le bassin méditerranéen, pour l’économie verte, bleue et circulaire, organisé par Italian Exhibition Group (IEG), ferme ses portes aujourd’hui au Parc des expositions de Rimini, en soulignant sa position de pôle international de la transition écologique. Un rôle qui se traduit par les résultats concrets d’une 28e édition en forte croissance.

Les présences, toutes provenances confondues, ont augmenté de 7 % et les seules présences étrangères de 10 %. Plus de 1 700 exposants, dont 18 % en provenance de l’étranger, sur les 166 000 mètres carrés du Parc des expositions. Plus de 600 journalistes accrédités (dont 15 % de l’étranger) ont mis le Parc des expositions au centre de l’attention de la communauté mondiale.

La centralité d’Ecomondo sur la scène internationale, dans son rôle de guide sur la voie d’un avenir durable dont le point de départ se trouve Italie et sur laquelle l’Europe avance avec détermination, a été soulignée par la présence, jeudi 6 novembre, du Ministre de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, en visite dans les pavillons du Parc des expositions. « Nous pouvons nous targuer d’être parmi les premiers pays au monde en termes de capacité de recyclage, a rappelé le ministre, et il est certes beaucoup question de terres rares et de matières premières critiques, mais le plus grand gisement que nous ayons, c’est celui de nos déchets… Et la capacité de recyclage est pleinement mise en lumière par cette manifestation, symbole d’innovation et de durabilité ».

Ecomondo 2025 a confirmé son rôle de lieu privilégié d’échange entre les entreprises, le monde de la recherche et les professionnels du secteur, dans le monde entier, entre autres grâce à la collaboration avec l’Agence ICE et avec le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) : un carrefour global qui rassemble plus de 800 acheteurs mandatés et délégations internationales provenant de 65 pays. Parmi les marchés les plus représentés : l’Espagne, la Turquie, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Croatie, la Bulgarie, la Tunisie, le Maroc et l’Égypte. Pour compléter le tableau, il convient de souligner la participation active d’environ 90 associations internationales. Un réseau qui, lors de la manifestation, a généré 3 800 business matching, au bénéfice de la coopération et de la diffusion des meilleures pratiques en matière de transition écologique.

Plus de 200 rendez-vous au cours des quatre journées, dont environ 70 organisés par le Comité technique et scientifique d’Ecomondo, présidé par le Professeur Fabio Fava, ont proposé un riche programme d’initiatives, offrant une lecture actualisée de la transition écologique de manière transversale. Parmi les principaux thèmes : les DEEE et les matières premières critiques, le textile qui devient circulaire, la finance durable comme soutien à la transition écologique, la gestion de l’eau et l’économie bleue, les bioénergies, l’économie circulaire, l’IA appliquée à la valorisation des ressources et au monitorage des données, l’observation de la terre et le rôle de la communication pour dépasser les faux dilemmes de la transition écologique.

Une grande attention a été accordée à la coopération internationale et à la transition verte en Méditerranée, ainsi qu’aux initiatives visant à faciliter l’accès à l’énergie propre et durable sur le continent africain, dans le cadre du Plan Mattei et du Programme « Mission 300 », avec la cinquième édition de l’Africa Green Growth Forum.

La 14e édition des États généraux de l’économie verte a inauguré une fois encore Ecomondo, avec la présentation du Rapport 2025 sur l’état de l’économie verte, en plaçant au centre du débat l’état et les perspectives de la transition verte européenne dans le nouveau contexte mondial. La session plénière de la deuxième journée, qui s’est déroulée pour la première fois entièrement en anglais, a étendu plus encore la portée internationale de l’événement.

Le retour de Sal.Ve, le Salon biennal du Véhicule écologique, en collaboration avec l’ANFIA, a permis de présenter toute la gamme d’équipements pour véhicules industriels et spéciaux pour la collecte des déchets solides et liquides, pour le balayage de la voirie routes et le nettoyage des canalisations..

A Ecomondo 2025, l’innovation a servi de pont entre la science et le marché : l’Innovation District a donné de l’espace et de la visibilité à 40 start-up italiennes et internationales à haut contenu technologique, dont 20 installées au Maroc et en Tunisie, sélectionnées dans le cadre du projet Lab Innova for Africa « Luca Attanasio », promu par l’Agence ICE en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale. Parallèlement à la manifestation, Ecomondo a décerné le Prix « Lorenzo Cagnoni » pour l’innovation verte aux sept entreprises exposantes pour les technologies les plus avancées et les plus prometteuses présentées dans les secteurs propres à la manifestation.

Ecomondo 2025 est organisé par Italian Exhibition Group avec la collaboration de : Commission européenne ; UNIDO ITPO ; Ministère de l’Environnement et de la Sécurité Énergétique ; MAECI (Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Institutionnelles) ; Ministère des Entreprises et du Made in Italy ; Agence ICE – Agence italienne pour le commerce et l’investissement ; Région Émilie-Romagne ; Ville de Rimini ; ANCI (Association nationale des communes italiennes) ; ANFIA (Association nationale de la filière de l’industrie automobile) ; ART-ER ; CIB (Consortium italien du biogaz) ; CIC (Consortium italien de compostage) ; CONAI (Consortium national de l’emballage) ; ENEA ; Assoambiente ; Fondation pour le développement durable ; ISPRA (Institut Supérieur de la Protection et de la Recherche environnementale) ; Legambiente ; UNICIRCULAR (section Assoambiente) ; UNACEA (Union Nationale des constructeurs d’équipements et matériels de construction) ; UTILITALIA ; CIHEAM (Centre international d’études agronomiques avancées méditerranéennes) ; CBE JU (Engagement commune pour une Europe circulaire bio-sourcée) ; EBA (Association européenne du biogaz) ; Agence européenne pour l’environnement ; ISWA (Association internationale des déchets solides) ; WBA (Association mondiale du biogaz) ; Water Europe.

