Le temps de ce lundi 10 novembre s’annonce variable sur l’ensemble du territoire tunisien. Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le ciel sera parfois très nuageux dans les régions côtières du nord, où quelques averses isolées sont attendues dans la matinée.

Éclaircies sur le reste du pays

Ailleurs, le temps restera passagèrement nuageux, sans précipitations notables. Les éclaircies domineront dans les régions du centre et du sud, offrant un répit après plusieurs jours d’instabilité atmosphérique.

Vent modéré à fort sur les côtes

Le vent soufflera de secteur ouest, relativement fort sur les zones côtières et les hauteurs, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur du pays. Ces conditions pourraient réduire la visibilité sur certaines zones littorales.

Mer agitée à houleuse

La mer sera très agitée dans la zone de Serrat et agitée à houleuse sur le reste des côtes. Les autorités appellent à la prudence pour les activités maritimes, notamment dans les zones exposées aux vents forts.

Températures en légère baisse

Les températures maximales varieront entre 17 et 21 °C au nord et au centre-ouest, et entre 22 et 25 °C sur le reste des régions. Ces valeurs marquent une légère baisse par rapport aux jours précédents, annonçant un début de période automnale plus frais.