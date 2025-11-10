Le championnat de Ligue 2 de football professionnel poursuit son cours avec la 9ᵉ journée, programmée ce week-end. Les rencontres se dérouleront samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025, à partir de 14h30, dans les deux poules du championnat.

Poule A : plusieurs chocs régionaux

Dans la poule A, l’AS Mégrine accueillera le CS Hammam-Lif dans un derby du Sud de la capitale qui s’annonce disputé. Le SA Menzel Bourguiba recevra l’ES Hammam-Sousse, tandis que le CS Msaken sera opposé à l’US Boussalem.

Le CS Chebbien tentera de confirmer à domicile face à l’EM Mahdia, alors que l’US Tataouine sera confrontée à l’OC Kerkennah.

Le lendemain, dimanche 16 novembre, la Sfax RS accueillera la BS Bouhajla sur le terrain du 2 Mars, et l’AS Agareb affrontera le SC Ben Arous.

Poule B : déplacement délicat pour l’AS Kasserine

Dans la poule B, un seul match est programmé samedi : l’ES Sakiet Eddaier recevra l’AS Kasserine, dans une affiche prometteuse.

Dimanche, l’AS Ariana jouera à domicile face au CS Korba, alors que Jendouba Sport accueillera l’Olympique de Sidi Bouzid.

L’US Ksour Essef croisera le fer avec l’ES Bouchemma, pendant que l’AS Jelma sera opposée à Kalaa Sport.

Le Stade Gabésien recevra le SC Moknine, tandis que le CS Redayef tentera de faire la différence devant son public face à l’EGS Gafsa.

🗓️ Programme complet de la 9ᵉ journée de Ligue 2

Tous les matches à 14h30

Poule A

Samedi 15 novembre

AS Mégrine – CS Hammam-Lif

SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse

CS Msaken – US Boussalem

CS Chebbien – EM Mahdia

US Tataouine – OC Kerkennah

Dimanche 16 novembre

Sfax RS – BS Bouhajla

AS Agareb – SC Ben Arous

Poule B

Samedi 15 novembre

ES Sakiet Eddaier – AS Kasserine

Dimanche 16 novembre

AS Ariana – CS Korba

Jendouba Sport – O. Sidi Bouzid

US Ksour Essef – ES Bouchemma

AS Jelma – Kalaa Sport

S. Gabésien – SC Moknine

CS Redayef – EGS Gafsa