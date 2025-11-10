Le championnat de Ligue 2 de football professionnel poursuit son cours avec la 9ᵉ journée, programmée ce week-end. Les rencontres se dérouleront samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025, à partir de 14h30, dans les deux poules du championnat.
Poule A : plusieurs chocs régionaux
Dans la poule A, l’AS Mégrine accueillera le CS Hammam-Lif dans un derby du Sud de la capitale qui s’annonce disputé. Le SA Menzel Bourguiba recevra l’ES Hammam-Sousse, tandis que le CS Msaken sera opposé à l’US Boussalem.
Le CS Chebbien tentera de confirmer à domicile face à l’EM Mahdia, alors que l’US Tataouine sera confrontée à l’OC Kerkennah.
Le lendemain, dimanche 16 novembre, la Sfax RS accueillera la BS Bouhajla sur le terrain du 2 Mars, et l’AS Agareb affrontera le SC Ben Arous.
Poule B : déplacement délicat pour l’AS Kasserine
Dans la poule B, un seul match est programmé samedi : l’ES Sakiet Eddaier recevra l’AS Kasserine, dans une affiche prometteuse.
Dimanche, l’AS Ariana jouera à domicile face au CS Korba, alors que Jendouba Sport accueillera l’Olympique de Sidi Bouzid.
L’US Ksour Essef croisera le fer avec l’ES Bouchemma, pendant que l’AS Jelma sera opposée à Kalaa Sport.
Le Stade Gabésien recevra le SC Moknine, tandis que le CS Redayef tentera de faire la différence devant son public face à l’EGS Gafsa.
🗓️ Programme complet de la 9ᵉ journée de Ligue 2
Tous les matches à 14h30
Poule A
Samedi 15 novembre
AS Mégrine – CS Hammam-Lif
SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse
CS Msaken – US Boussalem
CS Chebbien – EM Mahdia
US Tataouine – OC Kerkennah
Dimanche 16 novembre
Sfax RS – BS Bouhajla
AS Agareb – SC Ben Arous
Poule B
Samedi 15 novembre
ES Sakiet Eddaier – AS Kasserine
Dimanche 16 novembre
AS Ariana – CS Korba
Jendouba Sport – O. Sidi Bouzid
US Ksour Essef – ES Bouchemma
AS Jelma – Kalaa Sport
S. Gabésien – SC Moknine
CS Redayef – EGS Gafsa