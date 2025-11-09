Le temps de dimanche s’annonce instable sur plusieurs régions du nord, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Des nuages parfois denses devraient dominer le ciel avec des pluies éparses et temporairement orageuses.

Précipitations intenses sur l’extrême nord-ouest

Les précipitations seront localement fortes, notamment sur l’extrême nord-ouest. L’INM signale la possibilité de chutes de grêle dans certains secteurs. Ces épisodes orageux pourront s’accompagner de fortes rafales de vent.

Rafales dépassant les 80 km/h

Le vent soufflera de secteur ouest, fort sur le nord et le centre, et faible à modéré sur le sud. Les rafales pourront atteindre ou dépasser ponctuellement les 80 km/h, notamment lors du passage des nuages orageux.

Mer très agitée et baisse des températures

La mer sera très agitée sur les côtes nord et agitée à localement très agitée sur les autres littoraux. Les températures maximales oscilleront entre 15 et 21 °C dans le nord et le centre-ouest, et entre 22 et 26 °C ailleurs dans le pays.