Le Serbe Novak Djokovic (5e mondial) a remporté samedi le tournoi ATP 250 d’Athènes, en battant l’Italien Lorenzo Musetti (9e) au terme d’une finale intense de près de trois heures.

Djokovic s’est imposé 4-6, 6-3, 7-5, signant ainsi le 101e titre de sa carrière sur le circuit masculin.

Un record de longévité impressionnant

À 38 ans et cinq mois, le joueur serbe confirme sa capacité à rester compétitif au plus haut niveau. Il devient le vainqueur de tournoi le plus âgé depuis l’Australien Ken Rosewall, titré à 43 ans à Hong Kong en 1977.

Ce nouveau succès rapproche Djokovic des records historiques du tennis masculin : 103 titres pour Roger Federer et 109 pour Jimmy Connors, référence absolue.

Un retour gagnant après plusieurs mois

Ce triomphe à Athènes marque également la fin d’une période de disette. Djokovic n’avait plus remporté de titre depuis mai, lors de sa victoire à l’ATP 250 de Genève sur terre battue.

En décrochant un nouveau trophée sur dur, il démontre une fois encore sa résilience et son endurance après plus de deux décennies au sommet du tennis mondial.

Avec ce 101e titre, Novak Djokovic consolide un peu plus son statut parmi les plus grands champions de l’histoire du tennis, tout en poursuivant sa quête de nouveaux records à un âge où peu de joueurs demeurent compétitifs.