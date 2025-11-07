Le Stadion An der Alten Försterei accueillera ce samedi 8 novembre 2025 à 15h30 la rencontre entre l’Union Berlin et le Bayern Munich, pour le compte de la 10ᵉ journée de Bundesliga.

Diffusion en direct

Le match Union Berlin – Bayern Munich sera retransmis en direct sur beIN Sports 4.

Un déplacement piégeux pour le Bayern

Favori, le Bayern Munich vise une nouvelle victoire pour consolider sa place de leader. L’Union Berlin, soutenu par son public, espère déjouer les pronostics et faire vaciller l’ogre bavarois.

📺 Chaîne : beIN Sports 4

🕞 Coup d’envoi : samedi 8 novembre 2025 à 15h30

🏟️ Stade : Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

🏆 Compétition : Bundesliga – 10ᵉ journée