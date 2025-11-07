Les rencontres de la 14ᵉ journée du championnat de Ligue 1 se dérouleront ce week-end et lundi 10 novembre 2025, à partir de 14h30. Voici le programme télévisé des matchs diffusés sur les chaînes nationales.

Samedi 8 novembre : duels au nord et au sud

Deux matchs seront diffusés en direct.

Le Club athlétique bizertin recevra l’Étoile sportive du Sahel sur Al Wataniya 1, tandis que l’Union sportive monastirienne accueillera la Jeunesse sportive kairouanaise sur Al Wataniya 2.

Deux autres rencontres seront retransmises en différé sur la même chaîne : le Club sportif sfaxien contre l’Avenir sportif de la Marsa, et l’Avenir sportif de Gabès face à l’Avenir sportif de Soliman.

Dimanche 9 novembre : le choc du week-end

Le **derby de la capitale** opposera le Club africain à l’Espérance sportive de Tunis, en direct sur **Al Wataniya 1**.

Trois autres affiches compléteront le programme :

* L’Étoile sportive de Métlaoui affrontera l’Espérance sportive de Zarzis (**Al Wataniya 2**, en différé).

* L’US Ben Guerdane accueillera le Stade tunisien (**Al Wataniya 2**).

Lundi 10 novembre : clôture à El Omrane

La 14ᵉ journée se terminera lundi avec la rencontre entre la **Jeunes