La journée de vendredi sera marquée par un temps instable sur une grande partie du territoire, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Des nuages parfois denses donneront lieu à des pluies temporairement orageuses, principalement sur le nord.

Intempéries sur le nord et le centre

Les précipitations toucheront également, de manière localisée, le centre et le sud-est du pays. Elles seront parfois intenses sur les régions de l’extrême nord, où des chutes de grêle sont attendues par endroits.

Vents forts sur les côtes

Le vent soufflera du nord sur le nord et le centre, et de l’ouest sur le sud. Il sera relativement fort à localement fort près des côtes, avec des rafales pouvant dépasser les 70 km/h, notamment sous les orages. À l’intérieur du pays, le vent restera faible à modéré.

Mer agitée et températures en baisse

La mer sera très agitée sur le nord et agitée le long des autres côtes. Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales varieront entre 15 et 20 degrés dans le nord et le centre, entre 21 et 26 degrés dans le reste des régions, et atteindront localement 28 degrés dans l’extrême sud-est.