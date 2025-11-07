La Direction nationale de l’arbitrage a publié la liste officielle des arbitres retenus pour la 14ᵉ journée du championnat de Ligue 1, programmée les 8, 9 et 10 novembre 2025. L’ensemble des rencontres débuteront à 14h30.
Samedi 8 novembre
* **Club Athlétique Bizertin – Étoile Sportive du Sahel**
*Arbitre : Sofiene Ouertani / VAR : Walid Mansri*
* **Union Sportive Monastirienne – Jeunesse Sportive Kairouanaise**
*Arbitre : Haythem Trabelsi / VAR : Oussama Ben Isaac*
* **Club Sportif Sfaxien – Avenir Sportif de la Marsa**
*Arbitre : Hamza Jaied / VAR : Mohamed Ali Karouia*
* **Avenir Sportif de Gabès – Avenir Sportif de Soliman**
*Arbitre : Amir Ayadi / VAR : Fraj Abdellaoui*
Dimanche 9 novembre
* **Club Africain – Espérance Sportive de Tunis**
*Arbitre : Amir Loucif / VAR : Hamid Guenaoui*
* **Étoile Sportive de Métlaoui – Espérance Sportive de Zarzis**
*Arbitre : Hosni Naili / VAR : Amine Fgaier*
* **Union Sportive Ben Guerdane – Stade Tunisien**
*Arbitre : Khaled Gouider / VAR : Montassar Belarbi*
Lundi 10 novembre
* **Jeunesse Sportive d’El Omrane – Olympique de Béja**
*Arbitre : Mohamed Akel / VAR : Majdi Ballagha*