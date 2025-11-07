La Direction nationale de l’arbitrage a publié la liste officielle des arbitres retenus pour la 14ᵉ journée du championnat de Ligue 1, programmée les 8, 9 et 10 novembre 2025. L’ensemble des rencontres débuteront à 14h30.

Samedi 8 novembre

* **Club Athlétique Bizertin – Étoile Sportive du Sahel**

*Arbitre : Sofiene Ouertani / VAR : Walid Mansri*

* **Union Sportive Monastirienne – Jeunesse Sportive Kairouanaise**

*Arbitre : Haythem Trabelsi / VAR : Oussama Ben Isaac*

* **Club Sportif Sfaxien – Avenir Sportif de la Marsa**

*Arbitre : Hamza Jaied / VAR : Mohamed Ali Karouia*

* **Avenir Sportif de Gabès – Avenir Sportif de Soliman**

*Arbitre : Amir Ayadi / VAR : Fraj Abdellaoui*

Dimanche 9 novembre

* **Club Africain – Espérance Sportive de Tunis**

*Arbitre : Amir Loucif / VAR : Hamid Guenaoui*

* **Étoile Sportive de Métlaoui – Espérance Sportive de Zarzis**

*Arbitre : Hosni Naili / VAR : Amine Fgaier*

* **Union Sportive Ben Guerdane – Stade Tunisien**

*Arbitre : Khaled Gouider / VAR : Montassar Belarbi*

Lundi 10 novembre

* **Jeunesse Sportive d’El Omrane – Olympique de Béja**

*Arbitre : Mohamed Akel / VAR : Majdi Ballagha*