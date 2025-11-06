Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) organise, du 2 au 5 mars 2026, la participation des entreprises tunisiennes au salon Mobile World Congress, qui se tiendra à Barcelone (Espagne).

Le salon Mobile World Congress se présente comme une plateforme unique où les plus grandes startups du monde présentent leurs dernières innovations aux principaux investisseurs et spécialistes en capital-risque. Il devra accueillir plus de 110 000 visiteurs venant d’environ 204 pays, d’après le Cepex.

En fait, ce rendez-vous constitue un événement incontournable pour les professionnels tunisiens, notamment les PME, TPE et startups opérant dans la filière de la téléphonie mobile, dans la mesure où il leur permettra d’accélérer leur transformation digitale, de rencontrer les leaders du secteur et de faire rayonner leurs marques à l’international.

Il se présente, aussi, comme une excellente opportunité pour découvrir les dernières technologies, les tendances et les innovations de la filière, ainsi que de nouer des relations de partenariat d’avenir dans les domaines de la 5G, de l’IA, de l’IoT, de la cybersécurité…

Partant, les entreprises tunisiennes peuvent s’inscrire à cette manifestation sur le lien suivant : https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/406 , au plus tard le 28 novembre 2025.