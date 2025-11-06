Le CS Constantine reçoit la JS Kabylie ce dimanche 9 novembre 2025 à 17h45, pour le compte de la 11ᵉ journée de la D1 Nedjma. Un match à enjeu entre deux clubs historiques du championnat algérien, qui visent à redresser leur situation avant la trêve.

Forme et dynamique

Le CSC reste sur une série contrastée. Malgré des prestations encourageantes, l’équipe peine à convertir ses occasions et reste fragile défensivement. Ses derniers résultats — trois défaites sur les cinq derniers matchs — témoignent d’un manque de régularité.

La JS Kabylie, en revanche, montre une meilleure dynamique. Avec plusieurs victoires récentes, elle s’installe solidement dans le haut du classement. Sa défense compacte et sa capacité à gérer les temps faibles lui permettent de voyager sereinement.

Classement et pression

Avant cette 11ᵉ journée, la JS Kabylie occupe la 5ᵉ place avec 15 points (4 victoires, 3 nuls, 1 défaite).

Le CS Constantine, lui, pointe à la 10ᵉ position avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 4 défaites).

L’objectif du CSC est clair : renouer avec le succès à domicile pour s’éloigner du bas de tableau. De son côté, la JSK veut consolider sa place dans le top 5 et rester au contact des leaders, le MC Alger (19 pts) et le MC Oran (17 pts).

Face-à-face

Lors des cinq dernières confrontations, le CS Constantine mène les débats avec 2 victoires et 3 nuls.

La JS Kabylie n’a plus battu le CSC depuis plusieurs saisons. Les duels entre les deux formations sont souvent disputés et serrés, avec peu de buts inscrits.

Joueurs à suivre

Au CS Constantine, la clé viendra du rendement offensif de [à vérifier], principal atout dans la surface adverse.

Côté JS Kabylie, le capitaine [à vérifier] reste essentiel à la récupération et dans la relance, tandis que [à vérifier] peut faire la différence sur coup de pied arrêté.

Ce qu’on attend du match

Le match s’annonce tactique et physique. Constantine devra imposer le rythme devant son public, tandis que la JSK cherchera à exploiter les espaces en transition rapide. Chaque point comptera dans cette lutte dense du milieu de tableau.