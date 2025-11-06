Structurer le process de collecte des déchets plastiques avec des solutions technologiques.

En quels termes présenter la problématique actuelle du recyclage ?

Nous nous installons dans une logique de réactivité. La problématique actuelle nous pousse à trouver les moyens d’aller plus vite. Nous considérons que le taux de recyclage global est bas en soi et certainement en dessous de nos attentes. Il serait de l’ordre de 20 %. Il y a donc 80 % qui nous échappent. C’est autant de déchets qui vont encombrer l’environnement. Et c’est à la fois autant de business qui échappe à la filière.

Quelle parade à cette situation ?

On est en train de travailler sur la collecte des déchets. On initie le tri sélectif. Il s’agit là du principal affluent de notre approvisionnement en la matière.

Quelle stratégie utilisez-vous ?

Nous avons recours, en priorité, à la sensibilisation des ménages pour le tri des déchets domestiques. Plus tard nous envisageons un partenariat avec les industriels.

Quel soutien des pouvoirs publics à vos initiatives ?

À l’heure actuelle un projet de partenariat entre le ministère de l’environnement et le ministère de l’intérieur impliquant les collectivités locales, les municipalités notamment, est à l’étude. il pourrait déboucher sur un plan d’action concret.

Qu’est-ce qui motive votre participation à Ecomondo ?

Nous sommes naturellement à l’affût des nouvelles technologies en la matière et notamment les machines de tri optique. Et Ecomondo est un grand carrefour technologique.

De notre envoyé spécial à Paris ALI DRISS

