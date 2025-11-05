Le Bayern Munich a confirmé mardi soir, au Parc des Princes, son statut de référence continentale en s’imposant (2-1) face au Paris Saint-Germain, tenant du titre, lors de la 4ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Réduits à dix avant la pause, les Bavarois ont résisté avec maîtrise pour signer leur quatrième victoire consécutive dans la compétition.

Luis Díaz frappe fort avant d’être expulsé

L’entame de match a tourné à l’avantage du club allemand. Dès la 4ᵉ minute, Luis Díaz a ouvert le score, avant de doubler la mise à la 32ᵉ. Mais la soirée du Colombien a basculé juste avant la mi-temps : auteur d’un tacle dangereux sur Achraf Hakimi, il a été expulsé à la 43ᵉ minute. Le latéral marocain, touché, n’a pas pu reprendre la rencontre.

Malgré cette exclusion, le Bayern a maintenu son avance, soutenu par un Manuel Neuer solide dans ses cages, repoussant plusieurs tentatives parisiennes.

Le PSG réagit sans parvenir à inverser la tendance

Le Paris Saint-Germain, dominateur après la pause, a réduit le score grâce à Joao Neves à la 67ᵉ minute. Les joueurs franciliens ont ensuite multiplié les offensives, sans jamais trouver la faille face à une défense allemande disciplinée. Ce revers met fin à leur série d’invincibilité européenne et complique leur parcours dans la compétition.

Le Bayern poursuit sa marche record

Avec ce nouveau succès, le Bayern Munich conserve la tête de son groupe avec 12 points sur 12. Le club allemand aligne désormais 16 victoires consécutives toutes compétitions confondues, une performance inédite parmi les cinq grands championnats européens.

Sur le plan historique, le Bayern domine largement les confrontations directes : 9 victoires contre 6 pour le PSG, sans match nul. Ce résultat renforce encore l’empreinte bavaroise sur la scène européenne.