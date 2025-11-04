La Juventus Turin accueille le Sporting Lisbonne ce mardi 4 novembre 2025 à 21h00 à l’Allianz Stadium, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

-Enjeux du match

Pour la Juventus, la rencontre s’annonce capitale. En difficulté dans la compétition, le club turinois ne compte que 2 points après plusieurs résultats décevants (2 victoires, 3 défaites sur les cinq derniers matchs). Handicapée par de nombreuses blessures — Pinsoglio, Bremer, Milik, Cabal, Kelly et Yildiz —, la Vieille Dame devra impérativement réagir pour espérer rester en course.

En face, le Sporting Lisbonne se présente en confiance. Actuellement 12e avec 6 points, le club portugais reste sur quatre victoires et un nul, avec une attaque efficace (9 buts marqués) et une défense solide (2 buts encaissés). Les absences de Braganca, Debast et Santos ne devraient pas freiner son élan.

Le match sera diffusé en direct sur Canal+ Live.