Des lauréats dans six catégories se sont distingués lors de la quatrième édition du Championnat national de la lecture (2024–2025) dont la finale s’est déroulée, dimanche soir, à la salle couverte de Radès (Ben Arous).

La Liste des gagnants réunit des lecteurs de 6 à plus de 40 ans, répartis selon les catégories Livret rouge (6/8 ans), Livret vert (9/12 ans), Livret orange (13/15 ans), Livret jaune (16/ 22 ans), Livret bleu (23/39 ans) et Livret blanc (à partir de 40 ans).

Les lauréats ont été choisis par des jurys nationaux composés d’enseignants, d’auteurs et d’acteurs culturel. Divers prix financiers, des coupes symboliques et des livres leur ont été remis.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid a reçu le blason d’honneur pour avoir enregistré le plus grand nombre de participants (4077). Quatre personnes malvoyantes ont également été mises à l’honneur : Mohamed Hamad (Tozeur), Iman Msawess (Monastir), Hiba Kadachi (Sfax) et Raouane Achbouli (Bizerte).

Un hommage particulier a été rendu à Jouri Dhouibi (Sidi Bouzid), la plus jeune participante, Mohamed Selmi (Bizerte), le doyen de la compétition âgé de 85 ans, ainsi qu’à Amna Belkhiria (Sfax), qui a lu le plus grand nombre de livres, soit 964 ouvrages.

Les jumelles Bissane et Blissane Kouka, lauréates du Défi de la Lecture arabe (arab Reading challenge) lors de sa 9ème édition tenue à Dubaï en octobre dernier, étaient également à l’honneur. Elles avaient quitté les éliminatoires du Championnat National pour participer à la compétition émiratie.

Plus de 36 846 lecteurs issus de toutes les régions ont pris part à cette édition qui s’est achevée par un rassemblement de 1400 finalistes.

Organisé par la Direction de la lecture publique relevant de la Direction générale du livre au ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec la Bibliothèque régionale de Ben Arous, le championnat vise à promouvoir la lecture dans les espaces éducatifs et culturels, à inculquer le goût du livre et à renforcer le rôle de la lecture comme vecteur d’ouverture et de développement personnel.

Le Championnat, ouvert aux adhérents des bibliothèques publiques sans limite d’âge, comprend trois phases : Locales, Régionales et Semi-finales. Chaque candidat dispose d’un livret de lecture lui donnant à la collection papier et numérique de sa bibliothèque.

Au total, 635 702 livres ont été lus lors des phases éliminatoires locales.

LAUREATS 2024-2025

Livret rouge (6/8 ans)

Alaa Chaouat (Médenine), Aya Daassi (kasserine), Zahra Haj Ammar (Monastir), Hamza Khalif (Sousse) et Baha Al-Qods Aouni (Tunis).

Livret vert (9/12 ans)

Inès Fareh (Kasserine), Mariam Khlifi (Gafsa), Ilaf Frihi (Tozeur), Assil Masmoudi (Sfax) et Ahmad Mabrouk (Sousse)

Livret orange (13/15 ans)

Aziz Gumaiel (Nabeul), Maiar Ghanmi (Sidi Bouzid), Wathek ben Khlifa (Gabès), Rahma Jdidi (Monastir) et Ritaj Houichi (Bizerte)

Livret jaune (16/22 ans)

Nada Nsir (Mahdia), Lina ben Dhia (Monastir), Mariam Riahi (Bizerte), Mariam Cheikh (Sfax) et Samar Mlika (Sousse).

Livret bleu (23/39 ans)

Safa Dhibi (Kasserine), Fidaa ben Zayed (Kebili), Fatma Aouini (Manouba), Najla Hammami (Kairouan) et Ghazi Bacha (Ben Arous).

Livret blanc (à partir de 40 ans)

Dalila Rchidi (Monastir), Samia Farjallah (Monastir), Moufida Bsir (Sfax), Gassouma Gassouma (Sousse) et Najla Kbaili (Sfax)