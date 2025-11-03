Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) s’est tenu lundi à Johannesburg. Seize clubs issus du continent ont été répartis dans quatre groupes équilibrés, promettant des confrontations relevées dès le mois de novembre.

Groupe A : duel maghrébin entre l’USM Alger et l’OC Safi

Le tenant du titre, l’USM Alger (Algérie), hérite d’un groupe compétitif. Les Algériens affronteront Djoliba Bamako (Mali), formation expérimentée sur la scène africaine, l’OC Safi (Maroc) et le FC San Pedro (Côte d’Ivoire). Un groupe qui s’annonce disputé entre équipes d’expérience et clubs ambitieux.

Groupe B : le Wydad favori, attention aux outsiders

Le Wydad Casablanca (Maroc), relégué de la Ligue des champions, figure parmi les favoris du Groupe B. Le club marocain croisera la route de l’AS Maniema Union (RD Congo), Azam United FC (Tanzanie) et Nairobi United (Kenya). Les trois adversaires tenteront de déjouer les pronostics face à un Wydad en quête de rachat continental.

Groupe C : CR Belouizdad à l’épreuve du Sud

Autre représentant algérien, le CR Belouizdad, affrontera Stellenbosch FC (Afrique du Sud), AS Otoho (Congo) et Singida Black Stars (Tanzanie). Un groupe marqué par la diversité géographique et des conditions de déplacement exigeantes.

Groupe D : choc égyptien entre Zamalek et Al-Masry

Le Groupe D sera dominé par un affrontement 100 % égyptien entre Zamalek et Al-Masry, deux formations historiques du football national. Ils seront accompagnés par Kaizer Chiefs FC (Afrique du Sud) et Zesco United (Zambie), habitués aux compétitions continentales.

Cette édition 2025-2026 de la Coupe de la CAF s’annonce relevée, avec plusieurs favoris potentiels et des affiches prometteuses dès la phase de groupes.