Le Paris Saint-Germain a consolidé sa première place au classement de Ligue 1 en s’imposant difficilement face à Nice (1-0) samedi lors de la 11ᵉ journée. Derrière, Marseille et Lens ont également gagné et restent à deux points du leader.

Paris conserve les commandes

Le PSG a assuré l’essentiel face à Nice grâce à un succès minimaliste (1-0) au Parc des Princes. Avec 24 points en 11 matchs, les Parisiens confirment leur solidité et gardent deux unités d’avance sur leurs poursuivants.

Marseille et Lens en embuscade

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le terrain d’Auxerre (1-0) et conserve sa deuxième place à égalité de points avec Lens (22 pts). Les Lensois, dominateurs, ont largement battu Lorient (3-0), signant une septième victoire cette saison.

Lille, Monaco et Lyon au contact

Derrière le trio de tête, Lille, Monaco et Lyon comptent 20 points chacun. Les Lillois ont pris le meilleur sur Angers (1-0), tandis que Monaco a été surpris à domicile par le Paris FC (0-1). Lyon, de son côté, a concédé un nul vierge sur la pelouse de Brest (0-0).

En bas du tableau

Metz, vainqueur à Nantes (2-0), se donne un peu d’air mais reste 17ᵉ avec 8 points. Auxerre ferme toujours la marche après sa défaite contre Marseille (0-1), avec seulement 7 points récoltés.