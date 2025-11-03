Résultats de la 9e journée du Championnat d’Allemagne de football:
– Vendredi 31 octobre:
Augsbourg – Dortmund 0 – 1
– Samedi 1er novembre:
Union Berlin – Fribourg 0 – 0
St Pauli – Mönchengladbach 0 – 4
Heidenheim – Eintracht Francfort 1 – 1
RB Leipzig – Stuttgart 3 – 1
Mayence – Werder Brême 1 – 1
Bayern Munich – Bayer Leverkusen 3 – 0
– Dimanche 2 novembre:
FC Cologne – Hambourg 4 – 1
Wolfsburg – Hoffenheim 2 – 3
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Munich 27 9 9 0 0 33 4 29
2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9
3. Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9
4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4
5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4
6. Hoffenheim 16 9 5 1 3 18 15 3
7. FC Cologne 14 9 4 2 3 16 12 4
8. Eintracht Francfort 14 9 4 2 3 22 19 3
9. Werder Brême 12 9 3 3 3 13 17 -4
10. Union Berlin 11 9 3 2 4 11 15 -4
11. Fribourg 10 9 2 4 3 11 13 -2
12. Wolfsburg 8 9 2 2 5 11 16 -5
13. Hambourg 8 9 2 2 5 8 15 -7
14. Augsbourg 7 9 2 1 6 12 21 -9
15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10
16. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8
17. Mayence 5 9 1 2 6 10 17 -7
18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9