Résultats de la 9e journée du Championnat d’Allemagne de football:

– Vendredi 31 octobre:

Augsbourg – Dortmund 0 – 1

– Samedi 1er novembre:

Union Berlin – Fribourg 0 – 0

St Pauli – Mönchengladbach 0 – 4

Heidenheim – Eintracht Francfort 1 – 1

RB Leipzig – Stuttgart 3 – 1

Mayence – Werder Brême 1 – 1

Bayern Munich – Bayer Leverkusen 3 – 0

– Dimanche 2 novembre:

FC Cologne – Hambourg 4 – 1

Wolfsburg – Hoffenheim 2 – 3

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 27 9 9 0 0 33 4 29

2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9

3. Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9

4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4

5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4

6. Hoffenheim 16 9 5 1 3 18 15 3

7. FC Cologne 14 9 4 2 3 16 12 4

8. Eintracht Francfort 14 9 4 2 3 22 19 3

9. Werder Brême 12 9 3 3 3 13 17 -4

10. Union Berlin 11 9 3 2 4 11 15 -4

11. Fribourg 10 9 2 4 3 11 13 -2

12. Wolfsburg 8 9 2 2 5 11 16 -5

13. Hambourg 8 9 2 2 5 8 15 -7

14. Augsbourg 7 9 2 1 6 12 21 -9

15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10

16. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8

17. Mayence 5 9 1 2 6 10 17 -7

18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9