Les autorités tunisiennes œuvrent à développer le secteur des produits agricoles et des industries alimentaires, dont les exportations ont augmenté de 14,6% en 2024 pour atteindre environ 9,2 milliards de dinars, ce qui représente environ 15% de la totalité des exportations tunisiennes. Cette croissance reflète le rôle axial de ce secteur en matière de soutien de l’économie nationale et renforcement de la position de la Tunisie sur les marchés internationaux, selon les données du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

L’Italie, l’Espagne et les États-Unis sont parmi les principales destinations des produits agricoles et alimentaires tunisiens.

Les autorités soutiennent les exportations du secteur par une série de mesures et l’intensification de la présence de la Tunisie sur les marchés mondiaux. Dans ce contexte, le Centre de promotion des exportations a organisé une réunion sur les activités promotionnelles et les marchés prioritaires pour le secteur, avec la participation de représentants d’organismes professionnels et d’associations ainsi que d’un certain nombre d’institutions exportatrices, en plus des représentants du Centre Technique de l’Emballage et du conditionnement, du groupement des industries de conserves alimentaires et du groupement interprofessionnel des Produits de la Pêche, de la compagnie Tunisienne pour l’assurance du Commerce Extérieur et des représentants du secteur bancaire.

A cette occasion, les professionnels ont souligné la nécessité de mettre en œuvre une stratégie nationale claire pour préserver les marchés traditionnels et diversifier les destinations d’exportation, en plus de valoriser les produits agricoles en soutenant la fabrication et la transformation, mettre en avant la spécificité des produits tunisiens sur les marchés mondiaux, développer des chaînes de valeur et préparer des stratégies sectorielles spécifique pour chaque filière agricole, selon le CEPEX.

Ils ont également appelé à orienter le soutien public en fonction des spécificités de chaque produit, en se focalisant sur les marchés à fort pouvoir d’achat, et investir dans la qualité distinguée de la Tunisie et sa conformité aux normes internationales pour améliorer la compétitivité des produits tunisiens au niveau mondial.

il convient de rappeler qu’en 2025, le programme national de promotion de l’huile d’olive conditionnée a été mis en œuvre, en partenariat avec le Centre technique des emballages et en coopération avec le ministère des affaires étrangères, de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger, par l’intermédiaire des représentations diplomatiques à l’étranger. Plus de 25 activités promotionnelles ont été organisées qui ont contribué à renforcer le rayonnement de l’image de la Tunisie concernant la qualité de l’huile d’olive conditionnée sur les marchés mondiaux, selon le directeur général du CEPEX, Mourad Ben Hassine.

Lors de la discussion, L’accent a été mis sur l’importance du secteur agricole et des industries alimentaires perçus comme l’un des piliers de l’économie nationale.

Dans ce contexte, les participants ont souligné que le secteur de l’industrie alimentaire connaît actuellement une véritable étape de challenge pour préserver ses marchés traditionnels, compte tenu de la concurrence internationale croissante, tout en cherchant à explorer de nouveaux marchés dans l’Afrique subsaharienne, l’Asie et l’Amérique du Nord, en développant des stratégies promotionnelles flexibles qui répondent aux exigences de chaque marché, selon la même source.