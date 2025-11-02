L’Espérance Sportive de Tunis a pris seule la tête du championnat après sa victoire à Sfax (2-1) face au Club Sportif Sfaxien, dimanche, lors de la 12e journée de Ligue 1 professionnelle.

Hamza Jelassi (27e, sp) et Youcef Belaïli (45e) ont inscrit les buts espérantistes, tandis qu’Hichem Baccar a réduit l’écart pour les locaux sur penalty (43e). Cette victoire permet à l’Espérance (27 points) de devancer le Club Africain et le Stade Tunisien.

Le Club Africain et le Stade Tunisien accrochés

À Radès, le Club Africain a concédé le nul face à l’AS Soliman (1-1). Mannoubi Haddad a ouvert le score pour Soliman sur penalty (30e) avant l’égalisation tardive de Philippe Kinzumbi (90+7).

Le Stade Tunisien a, de son côté, été tenu en échec (0-0) par la JS Omrane au stade Zouiten. Ces résultats maintiennent les deux clubs à égalité derrière l’Espérance, avec 26 points chacun.

Bizertin se relance, incidents à Zarzis

À Bizerte, le CA Bizertin a retrouvé le succès en battant l’Olympique de Béja (3-0), grâce à Mohamed Amine Allala (15e), Rayane Rehimi (20e) et Momar Diop (88e).

Le match entre l’ES Zarzis et l’AS Marsa a, en revanche, été interrompu à la 66e minute après la blessure à la tête de l’entraîneur marsaoui Ameur Derbal, touché par un projectile. Le score était alors de 0-0.

Les autres résultats du week-end

L’Étoile du Sahel s’est imposée à domicile contre l’ES Métlaoui (2-0), tandis que l’US Monastir a arraché un nul à Gabès (1-1). À Ben Guerdane, l’USBG a battu la JS Kairouan (2-0).

Classement après la 12e journée

Espérance ST – 27 pts

Club Africain – 26 pts

Stade Tunisien – 26 pts

ES Zarzis – 20 pts

US Monastir – 19 pts

ES Métlaoui – 18 pts

CS Sfaxien – 17 pts

JS Omrane – 16 pts

Étoile du Sahel – 15 pts

CA Bizertin – 15 pts

US Ben Guerdane – 12 pts

AS Marsa – 10 pts

AS Soliman – 10 pts

JS Kairouan – 10 pts

AS Gabès – 8 pts