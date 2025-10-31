La délégation parlementaire tunisienne a pris part aux travaux de la session plénière du Parlement arabe tenue au Caire du 28 au 30 octobre 2025.

Selon un communiqué, la délégation est composée d’Aymen Nacra, vice-président de la commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale, d’Aymen Boughediri, membre de la commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’homme, de Maher Ktari, membre de la commission des affaires économiques et financières, et de Mohamed Yahyaoui, membre de la commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse.

Dans leurs interventions, les représentants tunisiens ont réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur des causes arabes, notamment son soutien inconditionnel au peuple palestinien dans sa lutte pour la libération et l’établissement de son État indépendant, avec Al Qods pour capitale.

Ils ont fermement condamné l’escalade de la violence dans la bande de Gaza et dénoncé les crimes de guerre commis sionistes contre les civils.

Les parlementaires tunisiens ont pris part aux réunions préparatoires du bureau du Parlement arabe, consacrées à la planification des travaux des commissions et à la session plénière.

Les quatre commissions permanentes ont examiné divers dossiers relatifs aux développements politiques, économiques et sociaux dans le monde arabe et aux moyens de renforcer la coopération interparlementaire.

La commission des affaires économiques a notamment débattu du budget 2026 du Parlement arabe et de la préparation d’une conférence régionale sur la réduction du gaspillage alimentaire, tandis que la commission législative a examiné une vision arabe commune pour la protection du consommateur et la promotion du droit international humanitaire.

La délégation tunisienne a également participé à un atelier sur la réduction du gaspillage alimentaire, organisé en collaboration avec la Ligue des États arabes, la FAO et l’ESCWA, dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire dans la région.

La session plénière, tenue jeudi au siège de la Ligue arabe, a été marquée par l’adoption des rapports des commissions permanentes et par un débat sur la situation au Moyen-Orient.

Les parlementaires arabes ont condamné les ingérences étrangères et réaffirmé la nécessité d’une action arabe commune pour surmonter les crises régionales.