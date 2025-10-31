Le Comité directeur provisoire de l’Olympique de Béja a annoncé, vendredi, la qualification officielle de trois de ses nouvelles recrues : Sherif Camara, Mohamed Amine Dhouibi et Mohamed Ali Trabelsi, après validation de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Selon un communiqué publié sur la page Facebook du club, les trois joueurs, engagés en août dernier pour deux saisons, sont désormais éligibles pour disputer le match face au CA Bizertin, prévu dimanche, dans le cadre de la 12ᵉ journée du championnat de Ligue 1 professionnelle.

Trois profils défensifs validés

Le défenseur guinéen Sherif Camara rejoint l’équipe après un passage à l’Étoile du Sahel, tandis que Mohamed Ali Trabelsi, milieu de terrain, arrive du club libyen Al-Khums.

Le troisième joueur, Mohamed Amine Dhouibi, défenseur central, a été transféré de la JS Kairouan.

D’autres démarches en cours

La direction du club indique poursuivre les procédures administratives pour qualifier le reste des recrues dans les plus brefs délais.

Englué en bas de tableau, l’Olympique de Béja occupe actuellement la 15ᵉ et avant-dernière place du classement avec 8 points, totalisés en 2 victoires, 2 nuls et 7 défaites.