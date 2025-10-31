Le Real Madrid a mis fin à la polémique née du comportement de Vinicius Junior lors du dernier Clasico face au FC Barcelone.

L’entraîneur madrilène Xabi Alonso a affirmé, vendredi, en conférence de presse, que le dossier était désormais « clos » et qu’aucune sanction ne serait prise à l’encontre de l’attaquant brésilien.

Remplacé à la 72e minute du match remporté 2-1 par les Merengues, Vinicius avait quitté le terrain en colère et regagné directement les vestiaires. Son attitude avait provoqué un large débat en Espagne. Mercredi, le joueur a présenté publiquement ses excuses sur son compte X, expliquant que sa passion pouvait parfois « dépasser les limites ».

Une réunion interne pour apaiser les tensions

Xabi Alonso a précisé qu’une réunion avait eu lieu mercredi avec le staff et les joueurs. « Vinicius a parlé avec sincérité et du fond du cœur. Pour moi, cette affaire est close depuis ce jour-là », a indiqué le technicien basque.

Le coach du Real Madrid a salué la « réaction courageuse » de son N.7 et insisté sur la cohésion retrouvée au sein du groupe : « Nous sommes tous dans le même bateau et nous ramons dans la même direction », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid tourné vers Valence

À la veille du déplacement à Valence pour la 12e journée de Liga, Alonso a rappelé que l’équipe restait concentrée sur ses objectifs sportifs.

Les Madrilènes, vainqueurs du Clasico, veulent poursuivre leur dynamique positive dans la course au titre.

« L’équipe pense désormais uniquement à ses objectifs », a conclu l’entraîneur madrilène.