La 9e journée du Championnat d’Italie a confirmé la bonne forme des grands clubs. L’Inter Milan a dominé la Fiorentina (3-0) mercredi à San Siro, consolidant sa position dans le haut du tableau. Les Nerazzurri, efficaces dans toutes les lignes, ont maîtrisé une Fiorentina en difficulté dans les duels.

La Juventus Turin a également signé une victoire convaincante face à l’Udinese (3-1). Solides à domicile, les Bianconeri confirment leur régularité dans cette première partie de saison.

La Roma et Naples poursuivent leur marche en avant

À l’Olimpico, l’AS Rome a pris le dessus sur Parme (2-1) au terme d’un match accroché. Les hommes de la capitale continuent de s’accrocher au peloton de tête grâce à une prestation collective solide.

De son côté, Naples s’est imposé sur la pelouse de Lecce (1-0) lors du premier match de la journée, mardi. Ce succès précieux à l’extérieur permet aux Napolitains de rester en contact avec les leaders.

Milan freiné, Atalanta et Lazio accrochés

En déplacement à Bergame, l’AC Milan a été tenu en échec par l’Atalanta (1-1). Malgré une ouverture du score rapide, les Rossoneri ont concédé l’égalisation et laissent filer deux points importants dans la course au titre.

Même scénario pour la Lazio Rome, incapable de faire la différence à Pise (0-0), tandis que Bologne et Torino se sont neutralisés sur le même score.

Sassuolo et la Cremonese s’illustrent à l’extérieur

En bas de tableau, Sassuolo a arraché une victoire importante à Cagliari (2-1). De son côté, la Cremonese s’est imposée sur la pelouse du Genoa (2-0), signant l’un des bons coups de cette 9e journée. Enfin, Côme a battu Vérone (3-1) dans un duel de promus.