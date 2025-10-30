La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des résultats mitigés dans le secteur technologique. Ces éléments ont refroidi les attentes d’une nouvelle baisse des taux en décembre et limité l’appétit pour le risque sur les marchés.

Indices en recul

Dès l’ouverture, le Dow Jones perd 239,77 points, soit 0,50%, à 47.392,23 points. Le Standard & Poor’s 500 recule de 0,51% à 6.855,66 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,81%, soit 193,90 points, à 23.764,57, impacté par les performances contrastées des géants de la tech.

Prudence de la Fed

Mercredi, la Fed a procédé à une baisse d’un quart de point des taux d’intérêt, comme attendu. Toutefois, le président Jerome Powell a exprimé sa prudence sur la possibilité d’une nouvelle réduction en décembre. Selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank, ce discours a entraîné « un certain recul de l’appétit pour le risque » sur les marchés d’actions.

Résultats contrastés dans la tech

Plusieurs valeurs technologiques majeures ont renforcé la tendance baissière. Meta perd 12,5% après avoir enregistré 16 milliards de dollars de frais exceptionnels liés à une réforme budgétaire. Microsoft recule de 1,66%, freiné par l’annonce de dépenses d’investissement accrues pour sa plateforme cloud Azure. En revanche, Alphabet se distingue avec un gain de 4,55%, soutenu par la forte demande en intelligence artificielle et des résultats supérieurs aux attentes.

Perspectives

Amazon et Apple doivent publier leurs résultats après la clôture jeudi. Les préouvertures indiquent une baisse de 1,92% pour Amazon et une hausse de 1,42% pour Apple. Ces publications fourniront de nouvelles indications sur la santé du secteur technologique et son impact sur les indices américains.