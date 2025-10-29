La Ligue nationale de handball a annoncé, mercredi, le report de la 12e journée du Championnat Élite initialement prévue le 5 novembre. Les rencontres se joueront finalement le samedi 8 novembre, afin de permettre à la sélection tunisienne de participer au Tournoi international Hechmi Razgallah, organisé à Grombalia du 29 octobre au 1er novembre.

Ce tournoi réunit quatre sélections : la Tunisie, le Koweït, la Guinée et l’Iran. Il constitue une étape de préparation importante pour les Aigles de Carthage en vue des prochaines échéances continentales.

Un programme maintenu mais décalé

La 12e journée proposera plusieurs affiches équilibrées dans les différentes salles du pays. Toutes les rencontres se joueront samedi 8 novembre, à partir de 16h00, à l’exception du duel du Club Africain qui débutera à 15h00.

Programme complet :

Salle de Chihia : CS Sakiet Ezzit – CHB Jammel

Salle de Moknine : SC Moknine – BS Béni Khiar

Salle de Mahdia : EM Mahdia – AS Hammamet

Salle de Hammam-Sousse : ES Sahel – AS Teboulba

Salle Mohamed Zouaoui : Espérance ST – Stade Tunisien

Salle Gorjani (15h00) : Club Africain – CHB Ksour Essef

Un calendrier ajusté pour la sélection nationale

La Ligue a indiqué que ce report vise à éviter tout chevauchement entre les compétitions nationales et le tournoi international, permettant aux internationaux tunisiens de se concentrer pleinement sur leurs matches à Grombalia.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de préservation du rythme sportif et de préparation optimale avant la reprise du championnat. Les clubs concernés auront ainsi quelques jours supplémentaires pour préparer leurs rencontres de la 12e journée.