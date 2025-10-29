Le gouvernement va allouer une enveloppe budgétaire de 25 267 millions de dinars (MD), au titre des dépenses salariales, contre 24 389 MD prévus pour 2025, soit une hausse de 3,6 %. Le ministère des Finances a souligné, dans son rapport sur le projet du budget de l’Etat, que la masse salariale devrait se stabiliser à environ 13,4% du total du PIB en 2026, contre 14,1% prévus en 2025 et 13,9% enregistrés en 2024.

Cette hausse résulte d’un effort exceptionnel visant à soutenir l’emploi, par les recrutements et la régularisation de la situation des emplois temporaires pour 51 878 fonctions, dont 22 523 nouvelles fonctions additionnelles au titre de l’année 2026.

Ces prévisions portent sur la poursuite de la mise en œuvre du programme de régularisation de la situation des ouvriers des chantiers (une nouvelle tranche de près de 12942 fonctions), ainsi que celui d’intégration des professeurs et enseignants suppléants dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, à travers l’application du décret n°21 de l’année 2025 (13837 fonctions), et les titulaires d’une licence appliquée (2601 fonctions), en outre, la régularisation de la situation des professeurs d’éducation physique (1066 fonctions).

Il s’agit également de la régularisation de la situation des docteurs, soit 1350 fonctions, prévues en 2026, dont 740 fonctions au ministère de l’enseignement supérieur, 54 fonctions dans l’enseignement supérieur agricole, 56 fonctions dans l’enseignement supérieur militaire, et 500 fonctions pour le reste des ministères.

Outre les nouveaux recrutements et la régularisation des situations d’emploi précaire, une enveloppe a été allouée au titre des dépenses imprévues et non affectées pour couvrir l’incidence financière du nouveau programme d’augmentation salariales dans le secteur public sur une période de trois ans /2026-2028/.

En contrepartie, le gouvernement poursuit, selon la même source, son orientation vers la rationalisation des salaires à travers la poursuite de l’exécution des programmes relatifs au redéploiement des ressources humaines.