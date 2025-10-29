La neuvième journée du championnat d’Italie a débuté mardi avec deux rencontres marquées par la victoire de Naples sur le terrain de Lecce (1-0) et le nul entre l’Atalanta et l’AC Milan (1-1).

Naples enchaîne à Lecce

Les Napolitains ont décroché un succès précieux à Lecce (0-1), confirmant leur bon début de saison. Grâce à cette victoire, Naples continue de se rapprocher du peloton de tête avant la suite de la journée.

L’Atalanta et Milan dos à dos

À Bergame, l’Atalanta et l’AC Milan se sont quittés sur un score de parité (1-1). Les Rossoneri, longtemps dominateurs, n’ont pas su convertir leurs occasions face à une défense bergamasque solide.

Les matches du mercredi

La neuvième journée se poursuit ce mercredi 29 octobre (GMT+1) avec plusieurs affiches :

AS Rome – Parme

Côme – Vérone

Juventus Turin – Udinese (18h30)

Bologne – Torino

Genoa – Cremonese

Inter Milan – Fiorentina (20h45).

Clôture jeudi

Le programme se terminera jeudi 30 octobre avec deux rencontres :

Cagliari – Sassuolo (18h30)

Pise – Lazio Rome (20h45).