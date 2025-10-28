Le pays fait face à un besoin accru de cohésion entre pouvoirs publics, acteurs économiques et société civile alors que se profilent d’importants défis en matière d’emploi, d’investissement et de gouvernance.

« Renforcer la cohésion » : appel du chef de l’État

Kaïs Saïed a réuni, lundi 27 octobre 2025, plusieurs ministres et hauts responsables à la présidence du palais de Carthage. Il a insisté sur la nécessité d’un « réalignement de l’action publique et une cohésion accrue entre les structures de l’État ».

Cette déclaration intervient dans un contexte de fragilité économique et de fortes attentes sociales.

L’investissement privé reste atone

Selon un rapport du Banque mondiale pour la région MENA-AP, la croissance du PIB tunisien pour 2025 est estimée à 2,6 % — soit une hausse de 0,7 point par rapport à la précédente prévision.

Cependant, l’investissement (public + privé) est estimé autour de 16 % du PIB pour la période 2020-2024, contre 19,3 % en 2016.

Ces chiffres montrent que la Tunisie reste dans une phase de relance difficile.

Logement et perspectives sociales

Un projet du ministère de l’Équipement prévoit la mise à disposition de 1 000 unités en location-accession pour 2026. Cette mesure vise à soulager le marché de l’habitat et répondre à des attentes citoyennes fortes en matière d’accès au logement.

En bref

L’appel officiel à un meilleur « alignement » des institutions se combine avec des indicateurs économiques encourageants mais encore insuffisants pour créer une dynamique forte. La relance passe autant par la stabilisation macro-économique que par une réponse sociale visible pour éviter un fossé grandissant entre promesses et réalités.