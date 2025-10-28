Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé, mardi, la suppression d’environ 14 000 postes au sein de ses fonctions support. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de réduction des coûts, alors que le groupe investit massivement dans les technologies d’intelligence artificielle (IA).

Selon les chiffres communiqués, Amazon employait à la fin de l’année dernière près de 1,56 million de personnes, dont environ 350 000 dans les fonctions support regroupant les activités administratives.

Des réductions plus larges que prévu

Cette annonce intervient au lendemain d’un article de Reuters évoquant un plan de licenciement pouvant atteindre jusqu’à 30 000 emplois, amorcé à partir de ce mardi. L’objectif serait de rationaliser les dépenses de l’entreprise et de corriger les excès d’embauche observés pendant la pandémie de Covid-19, période marquée par une forte expansion du commerce en ligne.

Restructurations successives dans plusieurs divisions

Depuis plusieurs mois, Amazon procède à une série de restructurations internes. Des suppressions de postes ont déjà touché les divisions livres, appareils électroniques, services et la filiale de podcasts Wondery. Ces ajustements visent à recentrer les activités du groupe sur ses pôles les plus rentables et à préparer l’intégration à grande échelle des outils d’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle au cœur de la transformation

Le directeur général d’Amazon, Andy Jassy, avait indiqué en juin dernier que l’adoption croissante de l’IA générative allait progressivement transformer l’organisation du travail au sein du groupe et réduire ses besoins en main-d’œuvre.

Cette orientation stratégique s’inscrit dans une tendance plus large au sein des grandes entreprises technologiques, qui cherchent à adapter leurs structures à la révolution technologique en cours tout en maîtrisant leurs coûts opérationnels.