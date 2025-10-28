Du 4 au 7 novembre au Parc des expositions de Rimini, se tiendra la 28e édition de l’événement international de l’Italian Exhibition Group (IEG) sur l’ économie verte

Plus de 350 acheteurs internationaux en provenance de 66 pays sont attendus, l’Europe de l’Est, les Balkans, l’Asie et l’Afrique étant de plus en plus représentés, et plus de 30 délégations grâce à la collaboration avec l’Agence ICE et le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI).

Rimini 28/10/2025 – Ecomondo étend sa renommée internationale. Pour sa 28e édition, l’événement organisé par Italian Exhibition Group (IEG) – qui se tiendra du 4 au 7 novembre 2025 au Parc des Expositions de Rimini – fait un nouveau pas en avant, en consolidant sa dimension mondiale et en s’affirmant comme un important hub pour les professionnels, les entreprises et les institutions impliquées dans les secteurs de l’économie verte, bleue et circulaire.

Plus de 350 acheteurs internationaux invités en provenance de 66 pays de tous les continents, sont attendus à Ecomondo 2025. Les principaux marchés sont l’Égypte, l’Algérie, l’Espagne, la Bulgarie, l’Irak, la Tunisie, le Sénégal, le Canada, la Turquie, la Serbie, la Bosnie-et-Herzégovine et la Jordanie, ce qui confirme la capacité de l’événement à attirer des interlocuteurs de haut niveau issus de régions clés pour la transition écologique. 31 % des acheteurs viennent d’Europe de l’Est, des Balkans et d’Asie centrale, 15 % du Moyen-Orient et d’Asie, 15 % d’Afrique du Nord, tandis que 13 % viennent à la fois d’Afrique centrale et subsaharienne et d’Europe occidentale. Viennent ensuite l’Amérique latine (6 %), l’Amérique du Nord et l’Australie (5 %) et l’Extrême-Orient (2 %). Environ 90 associations internationales impliquées et plus de 30 délégations officielles venant de 30 pays complètent ce tableau.

UN RÉSEAU MONDIAL

Grâce à la synergie avec l’Agence ICE et le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), Ecomondo s’est imposé comme un lieu incontournable de rencontre pour les acteurs internationaux de la transition écologique. Les délégations couvrent en effet la quasi-totalité du globe : de l’Europe à l’Asie, de l’Amérique latine à l’Afrique. Une attention particulière est accordée aux marchés les plus dynamiques, consolidant le rôle d’Ecomondo en tant que plateforme commerciale privilégiée pour mettre en relation l’offre et la demande de technologies vertes. La présence qualifiée d’acheteurs témoigne de l’attrait croissant de l’événement et de sa capacité à mettre en relation les acteurs clés des filières environnementales à l’échelle mondiale.

CONFÉRENCES INTERNATIONALES À NE PAS MANQUER

Le programme de conférences constitue un véritable « Think Tank international », avec plus de 200 conférences et ateliers auxquels prendront part plus de 800 experts. Les débats porteront sur des sujets transversaux et cruciaux tels que le financement vert, la numérisation, l’atténuation du changement climatique et la régénération de l’environnement. Il sera également question d’éco-conception, de pratiques de prévention des déchets et de communication environnementale, offrant ainsi un programme complet et actualisé à quiconque souhaite maîtriser et mener efficacement la transition écologique.

Parmi les événements internationaux les plus pertinents organisés par le comité technique et scientifique d’Ecomondo, la conférence « Solutions technologiques de récupération des ressources issues de produits et matériaux en fin de vie dans le bassin méditerranéen », qui se tiendra le 4 novembre, examinera les nouvelles technologies susceptibles d’accroître la circularité des ressources et les avantages environnementaux dans divers secteurs économiques. Le jour de l’ouverture, le débat « Projets européens et méditerranéens d’initiatives numériques et cyberphysiques basées sur la nature pour innover dans la gestion de l’eau » se concentre sur les initiatives qui intègrent des solutions basées sur la nature, numériques et/ou cyber-physiques afin d’améliorer la gestion de l’eau. À signaler également « BlueMissionMed : Renforcement de la mission UE Océan et eaux en Méditerranée », organisé par le Comité technique et scientifique d’Ecomondo, par le Consortium BlueMissionMed CSA et par la Commission Européenne. L’événement marque le lancement officiel de l’initiative annuelle Mediterranean Lighthouse de la mission UE intitulée « Restaurer nos océans et nos eaux d’ici 2030 », avec une attention particulière accordée aux actions entreprises dans le contexte politique actuel en Méditerranée ; il proposera des conférences et des ateliers d’approfondissement pendant les quatre journées d’Ecomondo.

Les évolutions de la bioéconomie et l’observation et le monitorage de la planète seront abordés par les conférences au programme mercredi 5 novembre, « Quelle bioéconomie pour la prochaine génération ? L’éducation, l’innovation et les opportunités d’entreprenariat dans le bassin méditerranéen et en Afrique » et « Du ciel à la terre : L’observation de la planète pour une gestion durable des matières premières critiques », promues par le Comité technique et scientifique d’Ecomondo et, respectivement, le cluster italien de la Bioéconomie circulaire et l’Institut Polytechnique de Turin en collaboration avec le CINECA. Au cours de la même journée, se tiendra l’événement « Réglementation sur les transferts de déchets et leur impact sur le marché mondial des textiles post-consommation », organisé par Ecomondo et UNIRAU, avec un débat où il sera question de la mise en œuvre du règlement, en particulier, en ce qui concerne la promotion de la circularité sur le marché mondial du textile et la garantie de pratiques d’exportation transparentes et conformes.

La journée du 6 novembre proposera « RÉUTILISATION, RÉPARATION et ÉCO-CONCEPTION ». Les cercles ’magiques’ de l’Économie circulaire », organisé par le Comité technique et scientifique d’Ecomondo. Cette conférence, subdivisée en deux sessions, mettra en lumière les approches les plus « nobles » de l’économie circulaire : la réutilisation, la durabilité, la réparabilité et l’éco-conception, avec des témoignages et des études de cas illustrant leur faisabilité dans l’industrie manufacturière.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉCONOMIE VERTE

Comme chaque année, se tiendront les États généraux de l’Économie verte, organisés par la Fondation pour le Développement durable en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et de la Sécurité Énergétique et promus par le Conseil National pour l’Économie verte, composé de 66 organisations d’entreprises. La Session plénière internationale, qui aura lieu dans le courant de la matinée du 5 novembre, analysera les perspectives, les stratégies et les politiques de l’économie verte dans le cadre du débat mondial.

LE FORUM AFRICA GREEN GROWTH

Un espace spécial sera réservé au continent africain avec la cinquième édition de l’Africa Green Growth Forum, organisé par Ecomondo avec la participation de la Structure missionnée pour la mise en œuvre du Plan Mattei de la Présidence du Conseil des Ministres, du Ministère de l’Environnement et de la Sécurité Énergétique, du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, par Confindustria Assafrica & Mediterraneo et par RES4Africa.

La nouvelle édition du Forum mettra en lumière les initiatives pour l’accès à l’énergie propre et durable en Afrique promues dans le cadre du Plan Mattei et du Programme « Mission 300 », en s’attachant au rôle stratégique des investissements publics et privés coordonnés dans la poursuite des objectifs de croissance et de résilience climatique sur le continent.

Les conférences consacrées à la coopération internationale, prévues pendant Ecomondo 2025, s’attacheront aux synergies mondiales, renforcées par les éditions Ecomondo Mexico et Ecomondo China et les tournées de présentation déjà organisées en Serbie, en Pologne et en Égypte pour promouvoir des pratiques durables partagées. La présence de visiteurs étrangers a été facilitée par la mise en place de vols charters LuxWing qui achemineront les visiteurs directement à Rimini depuis les deux hubs stratégiques que sont les aéroports de Munich et de Rome Fiumicino.

Grâce à un programme de visites thématiques consacrées à l’eau, aux plastiques et à d’autres filières, Ecomondo 2025 est un événement incontournable pour les professionnels de l’industrie qui souhaitent impulser le changement et trouver des partenaires commerciaux pour la transition écologique à l’échelle internationale.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ecomondo 2025 est organisé par Italian Exhibition Group avec la collaboration de : Commission européenne ; UNIDO ITPO ; Ministère de l’Environnement et de la Sécurité Énergétique ; MAECI (Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Institutionnelles) ; Ministère des Entreprises et du Made in Italy ; Agence ICE – Agence italienne pour le commerce et l’investissement ; Région Émilie-Romagne ; Ville de Rimini ; ANCI (Association nationale des communes italiennes) ; ANFIA (Association nationale de la filière de l’industrie automobile) ; ART-ER ; CIB (Consortium italien du biogaz) ; CIC (Consortium italien de compostage) ; CONAI (Consortium national de l’emballage) ; ENEA ; Assoambiente ; Fondation pour le développement durable ; ISPRA (Institut Supérieur de la Protection et de la Recherche environnementale) ; Legambiente ; UNICIRCULAR (section Assoambiente) ; UNACEA (Union Nationale des constructeurs d’équipements et matériels de construction) ; UTILITALIA ; CIHEAM (Centre international d’études agronomiques avancées méditerranéennes) ; CBE JU (Engagement commune pour une Europe circulaire bio-sourcée) ; EBA (Association européenne du biogaz) ; Agence européenne pour l’environnement ; ISWA (Association internationale des déchets solides) ; WBA (Association mondiale du biogaz) ; Water Europe.

