La 12e journÃ©e du Championnat de Ligue 1 se jouera le samedi 1er et le dimanche 2 novembre 2025, avec huit affiches rÃ©parties sur deux jours. Le coup dâ€™envoi de toutes les rencontres sera donnÃ© Ã 14h30.

Samedi : gros test pour le Club Africain et duel du Sahel

Quatre matchs ouvriront la journÃ©e samedi :

Ã€ Tunis, le Club Africain recevra lâ€™Avenir sportif de Soliman, une affiche importante pour les deux formations engagÃ©es dans la lutte pour le podium.

Ã€ Sousse, lâ€™Ã‰toile sportive du Sahel accueillera lâ€™Ã‰toile sportive de MÃ©tlaoui, dans un duel Ã lâ€™accent sahÃ©lien.

Ã€ GabÃ¨s, lâ€™Avenir sportif de GabÃ¨s tentera de sâ€™imposer face Ã lâ€™Union sportive monastirienne, en quÃªte de points aprÃ¨s un dÃ©but de saison irrÃ©gulier.

Enfin, Ã Ben Guerdane, lâ€™Union sportive locale croisera la Jeunesse sportive kairouanaise pour un match qui sâ€™annonce engagÃ©.

Dimanche : un choc attendu entre le CSS et lâ€™EspÃ©rance ST

Le dimanche 2 novembre, la journÃ©e se poursuivra avec quatre autres rencontres, dont le choc au sommet entre le Club sportif sfaxien (CSS) et lâ€™EspÃ©rance sportive de Tunis (EST), deux cadors du championnat.

Ã€ El Omrane, la Jeunesse sportive locale affrontera le Stade tunisien.

Ã€ Bizerte, le CAB recevra lâ€™Olympique de BÃ©ja, dans une affiche Ã©quilibrÃ©e.

Enfin, Ã Zarzis, lâ€™EspÃ©rance sportive locale sera opposÃ©e Ã lâ€™Avenir sportif de la Marsa pour clÃ´turer la 12e journÃ©e.