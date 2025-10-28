Le projet Greenov’i, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, lance son deuxième Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « GreenAssist », destiné à offrir gratuitement un diagnostic environnemental approfondi à 50 Petites et moyennes entreprises (PME) et artisans tunisiens éligibles. Ce dispositif vise à les accompagner dans leur transition écologique et constitue une étape obligatoire pour accéder au programme « GreenBoost », qui propose des subventions allant jusqu’à vingt mille euros (68496 dinars).

Selon le site dédié à cette initiative, les candidatures doivent être déposées en ligne sur www.greenovi.tn avant le 17 novembre 2025. Le diagnostic, réalisé par des bureaux d’études spécialisés, couvrira trois domaines : gestion des déchets (Lot 1), gestion de l’énergie (Lot 2) et gestion de l’eau (Lot 3).

Pour être éligibles, les entreprises doivent être inscrites au Registre National des Entreprises, opérer dans un secteur industriel (agroalimentaire, textile, matériaux, etc.), compter entre 1 et 199 employés, être en activité depuis au moins trois ans, justifier d’une conformité fiscale et sociale, et s’engager à cofinancer un futur projet de transition. Sont exclues les entreprises de services, du secteur chimique ou pharmaceutique, ainsi que les filiales de groupes internationaux.

Dans le cadre de cette initiative, des sessions d’information gratuites sont organisées en ligne et dans cinq villes tunisiennes (Tunis, Monastir, Manouba, Sousse, Sfax) du 23 octobre au 7 novembre 2025. Elles permettront aux participants de découvrir les modalités du dispositif et les avantages du programme Vouchers Verts. Les questions peuvent être adressées par e-mail à contact@greenovi.tn jusqu’au 10 novembre.

Doté de 12 millions d’euros sur cinq ans, le projet Greenov’i soutient la création d’éco-entreprises et l’adoption de modes de production durables en Tunisie. Il s’inscrit dans le programme « Tunisie Verte & Durable » de l’Union européenne et est mis en œuvre en collaboration avec le CITET Tunisia, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Économie et de la Planification.