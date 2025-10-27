Au Maroc, la semaine qui s’achève est marquée par une série de signaux forts, conjuguant dynamisme et enjeux : un affermissement économique, des orientations diplomatiques sensibles, des mutations sociales et un regain culturel. Voici les cinq grandes tendances à retenir.

Un bond industriel et logistique confirmé

Le Maroc enregistre cette semaine un nouvel investissement industriel d’envergure : la mise en service de deux lignes de production à l’usine de Coca‑Cola à Nouaceur, près de Casablanca, pour un montant de plus de 300 millions de dirhams, témoignant de la confiance des groupes internationaux dans le pays.

Parallèlement, le développement du port de Nador West Med et l’accélération des zones industrielles logistiques dans l’Oriental confirment le Maroc dans sa trajectoire vers un rôle de hub régional.

Ces mouvements renforcent la diversification de l’économie marocaine et le recentrage vers l’export, la logistique, et l’industrie, au-delà des traditionnels secteurs du tourisme et de l’agriculture.

Diplomatie et enjeux géopolitiques : cap sur le Sahara et les États-Unis

Sur le plan diplomatique, le Maroc voit un regain d’attention de la part des États-Unis sur le dossier du Sahara occidental, avec le conseiller spécial américain aux affaires arabes et africaines affirmant un optimisme quant à une « solution finale » sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Cette ouverture marque un tournant potentiel pour Rabat, qui entend renforcer sa position sur ce dossier central de sa politique étrangère. L’impact politique interne pourrait être notable, avec à la clé une consolidation du rôle marocain dans la région et un message adressé aux partenaires européens et africains.

Société : connectivité aérienne et mobilité internationale

La connectivité internationale du Maroc se renforce : une nouvelle liaison directe inaugurée entre Delta Air Lines (Atlanta) et Marrakech met en exergue l’ouverture américaine sur le royaume et le caractère stratégique du tourisme et de l’investissement transatlantique.

Cette avancée reflète aussi un enjeu social de mobilité accrue pour les citoyens marocains et l’attractivité internationale de certaines villes du pays.

Culture & patrimoine : textile, mode et rayonnement international

Le Maroc se positionne de nouveau sur la scène de la mode et du textile à l’international, comme en témoigne la préparation du salon « Maroc in Mode 2025 », qui accueille notamment une délégation américaine et renforce le rôle du royaume dans les chaînes mondiales de valeur du textile.

Ce mouvement culturel-économique porte un double signal : celui d’un capital culturel marocain capable d’exporter, et celui d’une industrie qui se modernise, se valorise et se rapproche des standards mondiaux.

Gouvernance publique et défi de l’efficacité budgétaire

Enfin, le débat autour de la gestion publique refait surface : selon des experts, tels que l’économiste El Mehdi Fakir, le véritable défi du budget 2026 ne réside pas tant dans l’augmentation des moyens que dans « dépenser mieux ».

Ce questionnement reflète une prise de conscience accrue de la nécessité d’efficacité dans la dépense publique et de rendement des politiques publiques au service du citoyen, plus que de la seule croissance.