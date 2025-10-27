Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Par endroits, les nuages deviendront plus denses, notamment sur les zones côtières et le Sud.

Vent fort et tourbillons de sable au Sud

Le vent soufflera du secteur Nord sur le Nord et le Centre, et du secteur Est sur le Sud. Il sera fort à proximité des côtes et dans les régions méridionales, où des tourbillons de sable pourront se former localement. Ces phénomènes réduiront la visibilité horizontale, prévient l’INM. Sur le reste du pays, le vent restera d’intensité modérée.

Mer agitée et baisse des températures

La mer sera très agitée à localement houleuse, rendant la navigation difficile. Les températures maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés sur le Nord et les zones montagneuses, et entre 23 et 29 degrés sur les autres régions. L’extrême Sud enregistrera des valeurs plus élevées, pouvant atteindre 34 degrés.

Conditions à surveiller

Les prévisions appellent à la prudence, notamment pour les usagers de la route dans les zones affectées par la poussière et pour les activités maritimes exposées au vent fort. L’évolution du ciel partiellement nuageux pourrait se poursuivre au cours des prochaines 24 heures, selon les tendances observées.