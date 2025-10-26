Attijari Leasing affiche une baisse de 9,5 % des approbations cumulées par rapport à la même période de 2024. Cette diminution traduit un ralentissement des nouvelles autorisations de financement sur la période.

Progression des mises en force

Malgré ce recul, les mises en force cumulées — représentant les montants effectivement engagés — enregistrent une hausse de 2 % par rapport à septembre 2024. Ce résultat indique une meilleure conversion des approbations existantes en contrats effectifs, soutenant ainsi le volume d’activité opérationnelle.

Légère hausse des produits nets de leasing

Les produits nets de leasing progressent de 1,5 % sur un an. Cette évolution reflète la stabilité de la rentabilité du portefeuille et la résilience du modèle économique d’Attijari Leasing dans un contexte marqué par des conditions de financement prudentes.

Hausse des engagements classés

Le volume des engagements classés augmente de 4,6 % par rapport à la même période de 2024.